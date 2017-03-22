taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.841
USD
3,6315
EURO
3,9203
ALTIN
145,61
PETR
50,5400

Uçakta yılan var anonsu paniğe neden oldu

Alaska'nın Aniak kentinden Anchorage kentine yapılan uçuş sırasında, uçaklarda fazla görülmeyen bir olay yaşandı.

22.03.2017 - 11:14
  1. Haberler
  2. Dünya

UÇAKTA KAYIP BİR YILAN VAR

Pilot, uçakta kayıp bir yılan olduğunu ve nerede bulunduğunun bilinmediğini anons edince, yolcular panikledi.

YOLCULAR SEVMEYE BAŞLADI

Yılanı bir süre sonra küçük bir çoçuk fark etti. Uykulu şekilde bir kenarda bekleyen yılan, kısa bir korkunun ardından yolcuların ilgi odağı oldu.

Uçakta yılan var anonsu paniğe neden oldu

Uçağın arka kısmında bir çantanın yanında bulunan yılan, kaptana bildirildi. Kaptan, yılanın yanına gelerek, uçuş görevlisine nasıl yakalanacağını anlattı ve kokpite döndü.

UÇAĞA İZİNSİZ SOKULDU

1 metreden uzan yılan, yakalandıktan sonra, çöp poşetinde yolculuğuna devam etti. Havayolu yetkilisi, zehirsiz yılanın uçağa izinsiz sokulduğunu açıkladı.

Uçakta yılan var anonsu paniğe neden oldu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'dan 15 Temmuz sonrası silah sevkiyatı yasakları

Almanya'dan 15 Temmuz sonrası silah sevkiyatı yasakları

109
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın boşandı

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın boşandı

54
Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

20
Arda Turan: 100 yıllık tarihimizde kaç tane benden var

Arda Turan: 100 yıllık tarihimizde kaç tane benden var

47
FETÖ'cülerin Norveç’e sığınma başvuruları kabul edildi

FETÖ'cülerin Norveç’e sığınma başvuruları kabul edildi

66
Adana'da tuvalette ceset bulundu

Adana'da tuvalette ceset bulundu

17
CHP’li gençler 'hayır' kurabiyesi dağıttı

CHP’li gençler 'hayır' kurabiyesi dağıttı

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM