Uçakta yılan var anonsu paniğe neden oldu

UÇAKTA KAYIP BİR YILAN VAR

Pilot, uçakta kayıp bir yılan olduğunu ve nerede bulunduğunun bilinmediğini anons edince, yolcular panikledi.

YOLCULAR SEVMEYE BAŞLADI

Yılanı bir süre sonra küçük bir çoçuk fark etti. Uykulu şekilde bir kenarda bekleyen yılan, kısa bir korkunun ardından yolcuların ilgi odağı oldu.

Uçağın arka kısmında bir çantanın yanında bulunan yılan, kaptana bildirildi. Kaptan, yılanın yanına gelerek, uçuş görevlisine nasıl yakalanacağını anlattı ve kokpite döndü.

UÇAĞA İZİNSİZ SOKULDU

1 metreden uzan yılan, yakalandıktan sonra, çöp poşetinde yolculuğuna devam etti. Havayolu yetkilisi, zehirsiz yılanın uçağa izinsiz sokulduğunu açıkladı.