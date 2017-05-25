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Uçakta yolcunun hostese verdiği not ortalığı karıştırdı

İstanbul-Ercan seferini yapan Atlasgobal Havayolları'na ait uçağında bir yolcu kabin memuruna yazılı not verdi, polise ihbar edildi.

25.05.2017 - 09:02
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Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan KKTC Ercan Havalimanı'na gerçekleştireceği KK1010 sefer sayılı tarifeli uçağı, kalkış için son hazırlıkları tamamladı.

"OLACAKLARDAN BEN SORUMLU DEĞİLİM"

Bu sırada bir yolcu elinde bulunan 'Buradan KKTC Başbakanına sesleniyorum olacaklardan ben sorumlu değilim' yazılı not kağıdını kabin memuruna verdi. Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı.

Notu yazan yolcu polis tarafından göz altına alınırken, diğer yolcular uçaktan indirildi.

SEFER GECİKMEYE UĞRADI

Polis ekipleri not kağıdı üzerine bomba prosedürü uygulayarak uçakta arama yaptı. Olay nedeniyle 16.45'de yapılması planlanan İstanbul-Ercan seferi gecikmeye uğradı.

Yolcular 4 saatlik rötarın ardından başka bir uçakla saat 20.40'da Ercan'a gönderildi.

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