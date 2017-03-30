Uçaktaki yolcunun cüzdanını çalan zanlı tutuklandı

Muğla'da ailesi tarafından 4 bin lira karşılığında satılan 1 aylık Fatma Gül bebek, devlet korumasına alındı.

4 bin liraya satılan Fatma Gül bebek devlet korumasında

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Mehmet Şimşek: AB ile ilişkiler devam edecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, referandumdan evet çıksa da hayır çıksa da Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin devam edeceğini söyledi.