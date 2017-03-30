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Uçaktaki yolcunun cüzdanını çalan zanlı tutuklandı

İstanbul-İzmir seferini yapan uçakta yolcunun cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

30.03.2017 - 10:54
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İl Emniyet Müdürlüğü İzmir Adnan Menderes Havalimanı Şubesi ekipleri, F.Ö'nün, uçakla İstanbul'dan İzmir'e geldiği sırada içinde bin 220 dolar ile 750 avro bulunan cüzdanının çalındığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin çalınan cüzdanı yolcu salonuna attığını tespit etti. Ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheliyi havalimanında yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bulgaristan uyruklu olduğu tespit edilen I.I.D'nin üst aramasında yolcuya ait para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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