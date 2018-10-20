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Uçan Balık'ın kanatları takıldı

Çift motorlu olarak tasarlanan ve havada 24 saat kalabilen Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı Uçan Balık’ın kanatları takıldı.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 09:04..
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Uçan Balık'ın kanatları takıldı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı’nın önünde birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

Uçan Balık'ın kanatları takıldı

KANATLARI TAKILDI

Bayraktar, “Uçan Baluk’un kanatları takıldı, üretim hattında ilerliyor.” ifadesini kullandı.

Uçan Balık'ın kanatları takıldı

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞINA GİDEN YOLDA İLK ADIM: AKINCI

İnsansız hava aracı konusunda son yıllarda ciddi atılımlar yapan ve dünya standartlarını yakalayan Türkiye de bu adımı yeni insansız hava aracı AKINCI ile atıyor. AKINCI, insansız savaş uçağına giden bir önceki aşama olarak görülüyor. Projenin başarıyla gerçekleşmesi halinde yeni model insansız savaş uçağına geçiş hızlanacak..

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40 BİN FEETE KADAR ÇIKABİLİYOR

Şu anda kullanılan SİHA'ların bir üst modeli olarak tasarlanan AKINCI, 4,5 ton ağırlığında olacak ve 1,5 ton faydalı yük taşıyabilecek. AKINCI, halihazırda kullanılan ve üretilen SİHA'lardan daha fazla manevra kabiliyetine sahip olacak ve daha fazla havada kalabilecek. 40 bin fite kadar çıkabilecek olan AKINCI, üzerinde SİHA'ların taşıdığından daha büyük 4 adet füze taşıyabilecek. Böylece atış menzili yükselmiş olacak, 12 kilometre uzaklıktaki hedefleri kolaylıkla vurabilecek..

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