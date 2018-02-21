Uçan otomobiller için tarih verdiler

Selman ÖZTÜRK / [email protected]
Uzun süredir NASA ile birlikte uçan otomobiller üzerine çalışan UBER, bu projeyi hayata geçirme konusunda epey yol kat etti.
Hava trafik güvenliği ve trafik akış kontrolleri NASA tarafından geliştirilen projede, yatırımlarını artıran UBER, yakın gelecekte araçları trafiğe çıkarmayı planlıyor.
'10 YIL İÇİNDE HAVADA OLACAKLAR'
UBER CEO'su Dara Khosrowshahi, insanların 10 yıl içinde uçan taksi çağırabileceğini belirtti. UBER'in uçan otomobillerle ilgili '2020' hedefini hatırladığımızda, Khosrowshahi'nin verdiği tarihin daha gerçekçi göründüğünü söylemek mümkün.