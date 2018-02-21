taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.398
USD
3,7875
EURO
4,6666
ALTIN
161,81
PETR
64,9200

Uçan otomobiller için tarih verdiler

Ulaşım firması UBER, hayalini kurduğu uçan otomobillere çok yakın.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 15:00..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Uçan otomobiller için tarih verdiler

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Uzun süredir NASA ile birlikte uçan otomobiller üzerine çalışan UBER, bu projeyi hayata geçirme konusunda epey yol kat etti.

Hava trafik güvenliği ve trafik akış kontrolleri NASA tarafından geliştirilen projede, yatırımlarını artıran UBER, yakın gelecekte araçları trafiğe çıkarmayı planlıyor.

Uçan otomobiller için tarih verdiler

'10 YIL İÇİNDE HAVADA OLACAKLAR'

UBER CEO'su Dara Khosrowshahi, insanların 10 yıl içinde uçan taksi çağırabileceğini belirtti. UBER'in uçan otomobillerle ilgili '2020' hedefini hatırladığımızda, Khosrowshahi'nin verdiği tarihin daha gerçekçi göründüğünü söylemek mümkün.

Uçan otomobiller için tarih verdiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aracın kilometresini düşürüp satan sanıklara hapis cezası
Adana'da satın aldığı aracın kilometresini düşürüp fiyatını artırarak satan üç kişi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası aldı.
Honda tutkunları muradına erdi
Şehir efsanesine dönen Honda ve dizel motor seçeneği artık gerçek oluyor.
Ssangyong da elektrik akımına kapıldı
Güney Koreli otomobil üreticisi Ssangyong, elektrikli motora sahip SUV modelini Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor.
Maliye Bakanlığı Hürriyet'i yalanladı: 1 kuruş zam yok
Elektrikli otomobillere ÖTV ve MTV zammı geleceğine ilişkin haber yapan Hürriyet'e, Maliye Bakanlığı resmi sitesinden jet yalanlama geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

371
Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

229
Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

101
Caner'den Robben'e şık çalım

Caner'den Robben'e şık çalım

143
Ayla Akat Ata tutuklandı

Ayla Akat Ata tutuklandı

156
Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

97
CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM