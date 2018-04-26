Uçan Süpürge Film Festivali başlıyor

21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne ilişkin basın toplantısı, Ankara'da bir otelde düzenlendi. Uçan Süpürge, 1998'den beri gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk kadın filmleri festivalidir

17 ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Sinemaya ve hayata farklı kadrajlar açan kadın filmlerinin, kadın yönetmenlerin sinemayla dansını sinemaseverlerle buluşturacak 21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali boyunca, 24 uluslararası film, 5 ulusal seçki, 12 kısa film ve 16 belgesel olmak üzere 57 gösterim yapılacak, 8 mekanda 17 etkinlik düzenlenecek.

BİLET ÜNİVERSİTELİLERE 1 LİRA

Festivalde üniversite öğrencilerine film gösterimleri hafta içi 11.30 ve 14.30 saatlerindeki seanslar 1 lira olacak.

Türkiye prömiyeri yapacak 4 uzun metraj, 2 belgesel filmin yanı sıra, İspanya, Fransa, Meksika, Portekiz, Hollanda, ABD ortak yapımları ile dikkatleri üzerine çeken İran sinemasının dünyaca ünlü ismi Rakhshan Banietemad da festivalde onur konuğu olacak.