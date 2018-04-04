Üçlü zirve sonrası liderlerin açıklamaları

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katıldığı üçlü Suriye zirvesi sona erdi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

ERDOĞAN: YPG'NİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERİ TEMİZLEYECEĞİZ

Zirve sonrası liderler kameralar karşısına geçti. Erdoğan, "Münbiç başta olmak üzere PYD/YPG'nin kontrolündeki tüm bölgeleri güvenli hale getirene kadar durmayacağımızı tekrarlamakta fayda görüyorum." dedi.

Erdoğan: YPG bölgelerini temizleyeceğiz VİDEO

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİĞİMİZ BÖLGELERİ YAŞANABİLİR HALE GETİRİYORUZ

Proje terör örgütü DEAŞ'a karşı en etkin mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye, DEAŞ'a karşı en etkin mücadeleyi veren ülkedir. Zeytin Dalı Harekatı ile de aynı mücadeleyi bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'ye karşı veriyoruz. Teröristlerden temizlediğimiz bölgeleri temizlemekle kalmıyoruz, altyapı ve üstyapısı ile yaşanabilir hale getiriyoruz." şeklinde konuştu.

SURİYE HUZUR BULMADAN TÜRKİYE HUZUR BULAMAZ

Dikkat edilirse DEAŞ ve YPG, çatışır gibi görünse de birbirlerine alan açmaktadır. Suriye'de belli bölgelere önce DEAŞ sokulmakta sonra onunla savaşıyor görüntüsünde YPG sokulmakta ve terör döngüsü tamamlanmaktadır. Suriye huzur bulmadan Türkiye huzur bulamaz. Suriye'de yaşananların anlamı ve önemli bizim için ayrı bir yere sahiptir.

3-4 TERÖR ÖRGÜTÜ NE ÜLKEMİZİ NE DE SURİYE'Yİ KARARTAMAZ

Önümüzde zor ama başarı ışığı kuvvetlenen bir yol. Ne Suriye, ne de bölgemizin geleceğinin 3-5 terör örgütü tarafından karartılmasına izin vermeyeceğiz. Mutabık kaldığımız hedeflere kararlılıkla yürüyeceğiz. Uluslararası toplumu, sorunun adil çözümüne destek olmaya çağırıyoruz. Yaptığımız istişare ve aldığımız kararların Suriye için hayırlı olmasını diliyorum.



RUHANİ'NİN AÇIKLAMALARI

RUHANİ: ABD TERÖRİSTLERİ ARAÇ OLARAK KULLANDI

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Teröristler bazı ülkeler tarafından eğitildi, ABD teröristleri besledi, teröristleri araç olarak kullanmak istedi" dedi.

Ruhani: ABD teröristleri besledi VİDEO

SURİYE'DEKİ ATEŞKESTE 3 ÜLKE TEMEL ROL OYNADI

Türkiye'deki zirvenin terörle mücadelede etkin bir rol oynadığını belirten Ruhani, "Başta ABD, istiyordu ki DEAŞ gibi El Nusra gibi terör örgütleri bu bölgede uzun süre kalsın. Fakat Suriye ve Irak gibi büyük halklar, dost ülkelerin yardımıyla bu tehlikeyi yok etti. Terörizmle mücadele doğrultusunda yaklaşık 15 ay önce Astana'da bir toplantı yapıldı ve bir süreç belirlendi. Bu süreçte Suriye'de kısmi ateşkes sağlandı ve 4 bölgede çatışmasızlık bölgesi oluşturuldu. Bu süreçte İran, Rusya ve Türkiye temel rol oynadı." ifadelerini kullandı.

HİÇBİR ÜLKE SURİYE'NİN GELECEĞİNE KARAR VEREMEZ

Terörizmle mücadele devam etmeli, örgütlerin kalıntıları Suriye'den çıkartılmalıdır. Hiçbir ülke Suriye'nin geleceği için karar verme hakkına sahip değil. Suriye'nin geleceği sadece Suriye halkını ilgilendirir.

Bizler Astana sürecinin garantörü üç ülke olarak bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemizdeki en büyük bayram günü, Suriye'deki savaşın bittiği gün olacaktır. Buradaki teröristlerin yenildiği an olacaktır. Suriye halkı da böyle bir ortamda özgür seçimlerle tercihini yapacaktır.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Rusya Lideri Putin, "DEAŞ Suriye'de ciddi ölçüde yenilgiye uğratıldı, Amerika, Suriye'yi parçalamaya çalışıyor" dedi.

Putin: Amerika, Suriye'yi parçalamaya çalışıyor VİDEO

BAZILARI SURİYE'DE ETNİK ÇATIŞMAYI KÖRÜKLEMEYE ÇALIŞIYOR

Bugün üçlü formatta yaptığımız görüşme son derece verimli geçti. Suriye'yle ilgili konuları ele aldık. Önemli mutabakatlar sağladık ve bunlar görüşmenin sonunda imzaladığımız ortak bildiride yer aldı. Bazıları Suriye'de mezhepsel ve etnik çatışmaları körüklemeye çalışıyor. Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığını teyit etti.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Dün Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin temel atma törenini burAdan yapmıştık. Bu santral inşallah 2023'e kadar yetişecek. Burada çalışmalar başladı. Orada çalışacak mühendis kadroların Rusya'da eğitimleri yapılıyor. Bugün de üçlü zirvenin çalışmalarını yaptık.

SURİYE'YE 31 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK

Bu üçlü zirvede tüm gayretimiz, barışın egemen olduğu Suriye'yi yeniden inşa ve ihya edebilmektir. Biz bu bölgeye 31 milyar dolar yatırım yaptık. Kuzey Suriye'de olan vatandaşlarımız, Cerablus, Rai, Bab'a dönen 160 bin kişinin de bakımları tarafımızdan yürütülmektedir.

AFRİN KONUSUNDA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Butün bunlara karşılık, AB'nin bize verdiği söz 3 milyar euro sözü vardır. Fakat bunların tamamı elimize ulaşmamıştır. Biz gelse de gelmese de bu yardımları yapmaya devam edeceğiz. Afrin konusunda dayanışmamızı çok önemsiyorum.

