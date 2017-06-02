Üçok kontrollü darbenin neden olamayacağını açıkladı

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun da dillendirdiği ve FETÖ'cülerin arkasına sığındıkları "kontrollü darbe" açıklamasına Eski Askeri Savcı Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok'tan karşılık geldi.

"FETULLAHÇILARDAN BÜYÜK GÜÇ YOKTU"

15 Temmuz öncesinde orduda en güçlü grubun Fetullahçılar olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seven çok az ordu mensubu olduğunu belirten Üçok; "Kontrollü darbeyi kontrol etmek için ondan daha büyük bir güç olması lazım. TSK'da Fetullahçılardan daha büyük bir güç yoktu. Bunu Cumhurbaşkanı'nın yaptığı söyleniyor ama Cumhurbaşkanı'nın en zayıf olduğu kurum TSK. Söylemler ne yazık ki FETÖ'nün ekmeğine yağ sürüyor." dedi.

Ahmet Zeki Üçok'tan Kılıçdaroğlu'na kontrollü darbe yanıtı VİDEO