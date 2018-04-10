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Üçok, üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasına dikkat çekti

Emekli askeri savcı Ahmet Zeki Üçok, FETÖ konusunda 3-5 kurumun dışında mücadele verilmediğini söyleyerek, üniversitelerdeki örgüt yapılanmasının arttığını belirtti.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 22:18..
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Üçok, üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasına dikkat çekti

FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminden önce, TSK içerisindeki darbecileri tek tek deşifre eden eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu.

"SAYILI MÜCADELE VAR"

FETÖ ile mücadeleyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Üçok, "3-5 kurumun dışında ne yazık ki yeterince bir mücadele yok. Yargı en iyisi, silahlı kuvvetler de. Hava kuvvetlerinde FETÖ'den yara almış kişiler çok iyi mücadelelerini sürdürüyorlar. Çok olmamakla birlikte sayılı bir mücadele var." dedi.

Ahmet Zeki Üçok FETÖ'yle mücadeleye dikkat çekti VİDEO

Üçok, üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasına dikkat çekti

"FETULLAH, FETÖ DÖNEMİNDE DAHA GÜÇLÜ"

Üniversitelerde FETÖ yapılanmasına değinen Üçok, "Bana gelen şikayetlere inanamazsınız. Yani şu anda üniversitelerde Fetullah, FETÖ döneminden daha güçlü şeklinde bana gelen iddialar var. Bunlarla ilgilenecek olanlar YÖK. Bunlar işlerini yapmıyorlarsa Eskişehir'de benzer olaylar olur. Docent yine soruları alır, Prof. olur" şeklinde konuştu.

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