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Ücretli öğretmen ataması için son başvuru yarın

Ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli pozisyona yapılan atamalardan boş kalan 2 bin 858 kontenjana başvurular, 26 Eylül'e kadar alınacak.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 10:08..
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli pozisyona yapılan atamalardan boş kalan 2 bin 858 kontenjana başvurular, yarın sona eriyor.

5 BİN EK KONTENJAN

MEB, okullarda ücretli öğretmenlik yapanların arasından atanmak üzere 5 bin ek atama kontenjanı açmıştı. Yapılan atamalar sonrası 2 bin 858 kontenjan boş kaldı. Bunlar için öğretmen adayları yeniden başvuru yapabilecek.

GÖREV YAPMIŞ ŞARTI

Başvuru yapacakların MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmaları gerekecek.

Ücretli öğretmen ataması için son başvuru yarın

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Ücretli öğretmen ataması için son başvuru yarın

SONUÇLAR 30 EKİM'DE

Takvime göre adayların ön başvuruları yarından itibaren 26 Eylül'e kadar alınacak. Sözlü sınavlar 5-14 Ekim'de yapılacak ve 30 Ekim'de sonuçlar ilan edilecek.

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