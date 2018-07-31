Ücretli öğretmen için sözlü sınav sonuçları açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvim yayımlandı.

TERCİHLER 1- 4 AĞUSTOS ARASINDA

Bakanlık daha önce 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanacağını açıklamıştı. Takvime göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sözlü sınav merkezleri 31 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1-4 Ağustos'ta alınacak.

Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor.

ATAMA SONUÇLARI EYLÜL'DE

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.

17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.