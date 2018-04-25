Ücretsiz tedaviye inanamayıp gizlice para bıraktı

Türkiye'de yaşayan oğlunu ziyarete gelen 65 yaşındaki Gülbiye Çalışkan, Bulgaristan'da diş tedavisi pahalı olduğu için Manisa'da Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'ne gitti.

ÖDEME YAPMAYACAĞINA İKNA OLMADI

Çalışkan, tedavisini yapan doktor Nalan Erol'a tedavi bedelini vermek istedi. Çifte vatandaş olduğu için tedavisinin ücretsiz olarak yapıldığı, herhangi bir ücret ödemek zorunda olmadığı belirtilmesine rağmen ikna olmayan Çalışkan, kimseye fark ettirmeden mendile sarmış olduğu 400 lirayı masanın üstüne bırakıp çıktı.





GÜVENLİK KAMERASINA BAKILDI

Masaları temizleyen görevliler, parayı bulunca hastane yetkililerine durumu bildirdi. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, paranın Gülbiye Çalışkan tarafından masaya bırakıldığını tespit etti.

Durumu öğrenen Başhekim Barış Kaya, hastane müdürü Yüksel Ülker ve Dr. Erol ile, hem parayı teslim etmek hem de hastayı kontrol amacıyla Çalışkan'ı evinde ziyaret etti.

Ödenen paranın devletin hizmetlerine karşılık olduğunu belirten ve geri almak istemeyen Çalışkan'ı, Başhekim Kaya, Türkiye'deki sağlık sistemi hakkında bilgi vererek parayı geri alması konusunda ikna etti.

Yapılan ziyaretten memnun kalan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da yaşadığını, Türkiye'de yaşayan oğlunu bazen ziyarete geldiğini belirtti.

"PARANIN İLK TAKSİTİ OLARAK BIRAKMIŞTIM"

Bulgaristan'da sağlık tedavisinin çok pahalı olduğunu söyleyen Çalışkan, şöyle konuştu:

"Bulgaristan'da tedavi ücretleri pahalı, ben de çifte vatandaş olduğum için Türkiye'de tedavimi yapmak istedim. Bedava olduğunu bilmiyordum, yanımda olan parayı bıraktım. Parayı tedavinin ilk taksiti olarak bırakmıştım, geri kalan ücreti daha sonraki randevuda verecektim ama sonra öğrendim ki Türkiye'de sağlıkta diş tedavisi ücretsiz yapılıyor. Bayağı sıkıntı oldu, zahmet oldu. Doktor bana anlatırken ben anlamamıştım."