Uçuk nedir

Uçuk genellikle dudak, ağız ve burun delikleri çevresinde çıkan "Herpes Simplex" adı verilen virüsün sebep olduğu hastalıktır. Uçuk hemen hemen her insanda çıkmış ve yaşanması oldukça yaygın bir hastalıktır. Ağrılı ve sancılı bir hastalıktan ziyade daha çok kaşıntıya ve kanamaya sebebiyet veren yaralardan oluşurlar.

UÇUĞA NE SEBEP OLUR

Uçuklar genelde alt ve üst dudakların birleştiği yerde çıkan ufak yaradır. Kabuk bağlar. Dahili hastalıktan veya mikroplardan dolayı oluşurlar. Virüsün iki tipi vardır. Tip I genellikle dudaklarda ve gözde lezyon yapar; Tip II ise genellikle genital bölgede enfeksiyon meydana getirir. Enfeksiyon iki türlü olarak meydana gelebilir. Oluşumun en büyük sebebi ise mikrop kapmaya bağlı olarak gelişir.

UÇUK NASIL İYİLEŞİR

Antibiotikli merhem sürmek iyi gelmektedir. C ve B12 vitaminleri verilmesi faydalı olmaktadır, yaraların oluşmasına da engel olmaktadır.



Mikroba karşı iki gram gümüş nitrat, yani cehennem taşı, yüz gram inbik suyunda eritilir. Bu eriyik renkli şişede ve karanlık yerde senelerce saklanabilir. Bir pamuğa veya tülbende birkaç damla damlatıp, bu yaş bez bir dakika kadar uçuk üstüne dokundurulur. İki üç gece yatarken bir kere yapılır. Uçuk tamamen geçer. İlacı çamaşıra damlatmamalıdır.

Bununla birlikte alternatif tıp uçuklara karşı sarımsağın da iyi geldiğini belirtmektedir.

