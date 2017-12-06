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Üçüncü defa sobadan zehirlenen çift bu kez kurtarılamadı

Konya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin aynı evde 2 kez daha sobadan zehirlendiği öğrenildi.

İHA | 06.12.2017 - 13:13..
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Güleda Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana gelen olayda, bir süre önce çocuklarının yanına gelen Ramazan (70) ve Sadiye Kaya (67) çifti kömür sobasını yakarak uykuya daldı.

Üçüncü defa sobadan zehirlenen çift bu kez kurtarılamadı

Sabah saatlerinde odaya giren Ömer Faruk Kaya, anne ve babasının cansız bedenleriyle karşılaştı.

Üçüncü defa sobadan zehirlenen çift bu kez kurtarılamadı

DAHA ÖNCE DE 2 KEZ ZEHİRLENMİŞLERDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan çiftin 2013 ve 2014 yıllarında aynı evde yine soba zehirlenmesi geçirdiği öğrenildi.

Üçüncü defa sobadan zehirlenen çift bu kez kurtarılamadı

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