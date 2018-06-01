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Üçüncü Havalimanı 200 milyon yolcuya hizmet verecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanının rekor sayıda yolcuyu ağırlayacağını belirtti.

AA | 01.06.2018 - 11:02..
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Üçüncü Havalimanı 200 milyon yolcuya hizmet verecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde Kars'ın Susuz ilçesine seçim irtibat bürosunun açılışına giderek önemli açıklamalarda bulundu.

Üçüncü Havalimanı 200 milyon yolcuya hizmet verecek

"200 MİLYON YOLCU KULLANACAK"

Arslan, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bu kadar büyüyüp gelişeceğinin Kılıçdaroğlu'nun aklına gelmediğini vurgulayan Bakan Arslan, "İstanbul'da Atatürk Havalimanı 60 milyonun üstünde insana hizmet ediyor. Şimdi yeni havalimanının inşaatı devam ediyor o da yılda 200 milyon insana hizmet edecek. Onların aklından, hayalinden geçmiyordu ve ' 3. havalimanına gerek yok' diyorlardı. Sadece geçen sene Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8,9 milyar dolarlık dolaylı veya direkt ekonomimize katkı yapılmış, onların akıllarından bu rakamların geçmesi mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

Üçüncü Havalimanı 200 milyon yolcuya hizmet verecek

"HASILAYA ETKİMİZ 32 MİLYAR DOLAR"

Ayrıca Arslan 15 yılda birçok alanda yatırım yaptığını dile getirerek, "Sadece AK Parti hükümeti döneminde yaptığımız yatırımlardan kaynaklı gayrisafi yurt içi hasılaya etkimiz şu. 15 yılda 286 milyar dolarlık yatırım yapmışız ve gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3'ü sadece bizim yaptığımız işlerden kaynaklı. İşte eğer bu projeleri durdurursanız, bu rakamları da durdurmuş olursunuz. 2016 yılında da gayrisafi yurt içi hasılaya etkimiz 32 milyar dolar. Düşünün IMF'nin kapısında 100 milyon borç alabilmek için dilenen bir ülkeden, sadece ulaştırmayla ilgili bir sene içerisinde oluşturulan gayrisafi yurt içi hasılaya etkisi 32 milyar dolar olan bir ülke haline geldik. Biz ne yapacağız, tekrar bunlardan vaz mı geçeceğiz?" diye konuştu.

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