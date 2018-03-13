Üçüncü Havalimanı 33 milyon lira tasarruf ettirecek

Türkiye'nin vizyon projesi Üçüncü Havalimanı tamamlandığında sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın da en büyüğü olacak.

33 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Bu dev proje, tasarruf da sağlayacak. Üçüncü Havalimanı, yılda 19 bin hanenin tükettiği 5 bin 500 hanenin tüketimine denk elektrik ve su tasarrufu gerçekleştirecek. Böylece havalimanı yılda 33,2 milyon lira tasarruf etmiş olacak.

Terminal yağmur suyu, geri dönüştürülmüş su ve gri suyu kendi ihtiyaçları için kullanacak. Terminalde yüzde 40'a kadar su tasarrufu yapılacak.

YÜZDE 20'LİK ENERJİ TASARRUFU

Ayrıca çift cepheli yalıtımlı camlar sayesinde terminal içerisinde daha verimli iklimlendirme yapılarak enerji tasarrufu da gerçekleşecek. BU camlarla yüzde 20'lik enerji tasarrrufu meydana gelecek.