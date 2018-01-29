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Üçüncü Havalimanı belirlenen tarihte açılacak

Çalışmaların aralıksız sürdüğü Üçüncü Havalimanı, 29 Ekim'de hizmete sunulacak.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 13:50..
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Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak mega proje için çalışmalar aralıksız sürüyor ve belirlenen açılış tarihine kadar bitirilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR DÜNYA REKORU HIZIYLA İLERLİYOR

İlk fazı 29 Ekim'de açılacak Üçüncü Havalimanı hakkında açıklamalar yapan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, çalışmaların dünya rekoru hızıyla ilerlediğini belirtti.

Üçüncü Havalimanı belirlenen tarihte açılacak

BELİRLENEN TARİHTE AÇILACAK

Özdemir, "İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren İstanbul 3. Havalimanı'nı açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnanılmaz bir hızla, bir dünya rekoru hızıyla çalışmaları sona erdirmeye gayret ediyoruz. İnşallah şu anda mani gözükmüyor. 29 Ekim 2018 tarihinde de havalimanımızı açmış olacağız." dedi.

Üçüncü Havalimanı belirlenen tarihte açılacak

"HAVALİMANINDA ÇALIŞACAK KİŞİLER EĞİTİM ALIYOR"

Ayrıca Özdemir, havalimanını işletecek sistemi kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Onunla ilgili personel alımlarını yapmaya başladık, devam ediyoruz ve onları eğitiyoruz. Oradaki elektronik sistemler, bagaj sistemleri, yolcuya yapılacak servisler ve bütün sistemlerle ilgili çalışacak arkadaşlar bir taraftan eğitim alıyorlar. İnşallah açılışa kadar da bu eğitimler devam edecek ve açılış günü de bütün personelimiz hazır olacak." diye konuştu.

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