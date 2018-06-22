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Üçüncü Havalimanı çevreci olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk inişini yaptığı 3. Havalimanı'nın çevreci özellikleri ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

İHA | 22.06.2018 - 16:18..
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Üçüncü Havalimanı çevreci olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk inişini yaptığı 3. Havalimanı'nın çevreci özellikleri ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

YEŞİL SERTİFİKALI OLACAK

Öztürk yaptığı paylaşımda 3. Havalimanı'nın, kendi enerjisini üreteceğini ve tüm firmaların LEED sertifikalı yani yeşil sertifikalı olacağını belirtti.

3. Havalimanı'nın yeşil olacağını vurgulayan paylaşımında Öztürk, engelliler için ise her türlü çözümün üretildiğini, tüm uygulamaların hayata geçirileceğini ifade ederek yeni havalimanının engelsiz olacağını bildirdi.

Üçüncü Havalimanı çevreci olacak

"ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI SIFIR ATIK PROJESİNE DAHİL OLACAK"

Yeni havalimanının aynı zamanda enerji tasarruflu ve su verimli olacağını, suyun ve elektrik enerjisinin verimli ve akıllı kullanılacağını paylaşan Öztürk, Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesinin" de havalimanında uygulanacağını belirterek, arıtılan suların soğutma kulesinde kullanılacağını bilgisini paylaştı.

3. Havalimanı'nın arıtılmış atık suyunun yeşil alanlarda ve soğutma kulesinde kullanacağını ifade eden Öztürk, çevreci tüm uygulamaların yeni yeşil havalimanında da hayata geçirileceğini belirtti.

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