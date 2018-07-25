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Üçüncü Havalimanı çevresine yabancı yatırımcı ilgisi

29 Ekim'de hizmete girmesi planlanan Üçüncü Havalimanı çevresine yabancı yatırımcılar ilgi gösteriyor.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 17:14..
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Üçüncü Havalimanı çevresine yabancı yatırımcı ilgisi

Çalışmaları tüm hızıyla devam eden Üçüncü Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaları süren Havalimanı'nın ilk fazının 29 Ekim'e yetişmesi planlanıyor.

Üçüncü Havalimanı çevresine yabancı yatırımcı ilgisi

YABANCI YATIRIMCININ GÖZDESİ

Üçüncü Havalimanı çevresinde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, bölgeyi mesken edindi. Özellikle Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan’dan birçok yatırımcı birbiriyle yarışıyor.

Üçüncü Havalimanı çevresine yabancı yatırımcı ilgisi

ARAZİLER 35 BİN DOLARA SATILIYOR

Özellikle Üçüncü Havalimanı yakınına otel yapmak isteyen turizmciler bölgede arsa bakıyor. Bazı yerli ve yabacı yatırımcılar kooperatif kurup bu arsaların pazarlamasını gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, eskiden dönümü 12 bin dolara satılan bölgedeki arazilerin şu an 35 bin dolara satıldığı ifade etti.

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