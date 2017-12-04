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Üçüncü Havalimanı havadan görüntülendi

İstanbul’un yeni havalimanının uçaktan çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 04.12.2017 - 12:58..
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Üçüncü Havalimanı havadan görüntülendi

3. Havalimanı, bu kez de uçaktan çekilen görüntüler ile tamamlanan kısımları açık bir şekilde gözler önüne serildi.

PİST BÜYÜK ORANDA BİTTİ

Havalimanı inşaatında önemli bir kısım olan ana terminal binası ve pistlerin büyük oranda bittiği çekilen görüntülerde ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, 3. Havalimanı inşaatını hem havadan hem karadan inceleyip basın mensuplarının sorunlarını yanıtlamıştı.

Üçüncü Havalimanı havadan görüntülendi

YÜZDE 73 İLERLEME

Havaalanının %73 oranında tamamlandığını belirten Bakan Arslan, “Bugün itibari ile yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız. İnşallah bu sene sonu, önümüzdeki yılbaşında ilk uçağı indirebilir duruma geleceğiz. 29 Ekim 2018 Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde de insanımız ve dünya sivil havacılığına bu havalimanını sunmuş olacağız.” açıklamalarında bulunmuştu.

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