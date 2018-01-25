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Üçüncü Havalimanı ihalesini kaybeden TAV rota değiştirdi

Üçüncü Havalimanı ihalesini alamayan TAV şirketi, stratejisinde değişikliğe gitti.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 14:07..
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Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'nın işletmesinin ihalesi sonuçlandı. Atatürk Havalimanı'nın halihazırda işletmesini üstlenen TAV, yeni havalimanında yer alamayacak

Konuyla ilgili Capital Dergisi'nden Nilüfer Gözütok Ünal'ın sorularını yanıtlayan  TAV Havalimanları Holding CEO’su Sani Şener, önemli açıklamalarda bulundu.

Üçüncü Havalimanı ihalesini kaybeden TAV rota değiştirdi

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İHALESİNİ KAYBETTİK"

Şener, "2013’te İstanbul’un üçüncü havalimanı ihalesini kaybettikten sonra stratejimizde değişiklik yaptık, yani makas değiştirdik. Servis şirketlerimiz sadece bizim havalimanlarımıza hizmet verirken 2013’ten itibaren başka havalimanlarında da hizmet vermeye başladı. Bugün bizim ayak izimizin olduğu 17 ülkede 76 havalimanında faaliyet gösteriyorlar. Örneğin Amerika’da Houston’daki George Bush Havalimanı’nm duty free’sini, Washington Havalimanı’nın lounge’mı biz işletiyoruz. Umman’ın başkentindeki Muskat Havalimanı’nın tüm yiyecek içecek işini yapıyoruz. Kenya ve Almanya’da da hizmet şirketlerimiz faaliyet gösteriyor. Böyle müthiş bir havalimanı organizasyonu yarattık. Yurt dışında hem bilinen hem seçilen bir şirket haline geldik." diye konuştu.

"YURTDIŞI KISMI CİDDİ ORANDA ARTACAK"

Şirketin gelirlerinin yüzde 39'luk bölümünün yurt dışından geldiğini de belirten Şener, Türkiye'de de bazı havalimanları ellerinde bulundurduklarını ve gelirlerinin de artmaya devam edeceğini belirterel, "İstanbul çıktıktan sonra Türkiye’de başka bir havalimanı alamazsak tabii ki gelirlerimizin yurtdışı kısmı ciddi oranda artacak." dedi.

Üçüncü Havalimanı ihalesini kaybeden TAV rota değiştirdi

ROTA DEĞİŞTİ

Dünyada havalimanlarını almak için çeşitli ihalelere katıldıklarını da vurgulayan Şener, "Kaybedeceğimiz yüzde 50’yi yerine koymak için bir sürü yere teklifler veriyoruz." diye konuşarak asıl hedeflerinin yurtdışındaki havalimanları olduğunu belirtti.

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