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Üçüncü Havalimanı iki yıl içinde dünya lideri olacak

İngiliz The Economist dergisi, 3. Havalimanı'nın iki yıl içinde dünya liderliğine yükseleceğini açıkladı.

28.12.2016 - 10:47
  1. Haberler
  2. Emlak
Üçüncü Havalimanı iki yıl içinde dünya lideri olacak

Londra merkezli haftalık ekonomi ve uluslararası ilişkiler dergisi 'The Economist', Üçüncü Havalimanı ile ilgili bir haber paylaştı.

Üçüncü Havalimanı iki yıl içinde dünya lideri olacak

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Makalede; yapımının tamamlanmasıyla birlikte Üçüncü Havalimanı'nın iki yıl içinde dünyanın en büyüğü olacağı ve Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma unvanına sahip Londra Heathrow'u bile geçeceği belirtildi.

Üçüncü Havalimanı iki yıl içinde dünya lideri olacak

Ayrıca "İki yıl önce, Londra'daki Heathrow havalimanı dünyanın en işlek uluslararası havalimanıydı. Geçen yıl bu ünvanını Dubai'ye kaptırdı. Hala Avrupa'nın en yoğun havalimanı. Ancak bu durum çok da uzun sürmeyecek gibi" bir görüşe de yer verildi.

İKİ YILDA İKİ HAVALİMANINI DA GEÇEBİLİR

Dergiye göre, "İki havaalanı da aynı büyüme hızını sürdürürse, İstanbul iki yılda Heathrow'u geçebilir" ifadeleri kullanıldı.

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