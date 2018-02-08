29 Ekim’de açılması planlanan 3’üncü Havalimanı’nda devam eden çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

İLK ETABI 29 EKİM'DE AÇILACAK

Tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması beklenen havalimanındaki çalışmalar ise 29 Ekim’de açılmak üzere tüm hızıyla sürdürülüyor. Üçüncü Havalimanı’nın çalışmalarında büyük mesafe kat edilirken, ilk etabın bitmesiyle 90 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet verecek.

Üçüncü Havalimanı inşaatı havadan görüntülendi- FOTO GALERİ



PROJENİN YÜZDE 78'İ TAMAMLANDI

Yüzde 78’i tamamlanan yeni havalimanının son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde havalimanı inşaatının hızla sürdürüldüğü görülürken havalimanının Lale figürlü ödüllü Hava kontrol kulesinde de sona gelindi. Kulenin camlarının takıldığı ve işçilerin çalışmaların hızla devam etttiği görüldü.

3 VE 4 NO'LU PİSTLER UÇUŞ TRAFİĞİNİ DESTEKLEYECEK

Havadan çekilen görüntülerde yapımına devam edildiği görülen yardımcı kule tamamlandığında 2’inci fazda faaliyet gösteren 3 ve 4 nolu pistlerin uçuş trafiğini desteklemek üzere kullanılacak. 3’üncü havalimanının ana kulesi olan Lale figürlü tasarımı ile 2016 Mimarlık ödülüne layık görülen kuleye yardım etmek amacıyla havalimanında 2. yardımcı kule olacak.

Görüntülerde yardımcı kulenin betonarme yapısının büyük oranda yapıldığı görülürken uzunluğu da gözler önüne serildi. Yardımcı kule, ana kuleye destekleyici işlevle uçakların iniş ve kalkışlarına yardımcı olacak.

Görüntülerde, ayrıca havalimanının ana terminal binasının çatısının büyük kısmının kapatıldığı ve ana yerleşke binasının etrafındaki dış cephe camlarının montajının büyük bir kısmının tamamlandığı görülüyor. Uçakların yanaşacağı körük olarak bilinen yolcu köprülerinin de büyük oranda yapıldığı görülüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

3’üncü Havalimanı’na ’Lale’ figüründen esinlenerek inşa edilen ’Hava Trafik Kontrol Kulesi”nde üst katların camlarının tamamlandığı görüldü. İşçilerin metrelerce yükselikteki kulede çalışmalarına devam ettiği de havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA BİR HAVALİMANINA METEOROLOJİ KULESİ YAPILACAK

3’üncü havalimanında ayrıca Türkiye’de ilk defa bir havalimanına inşa edilen Meteoroloji Kulesi yer alacak. Kule, meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullanacakları gibi, aynı zamanda da yeni havalimanında bulunan pistleri gözle görerek de gözlem ve tahmin yapabilecek. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması planlanan 3’üncü havalimanının tüm fazları tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Havalimanında terminal binaları, hava trafik kontrol kuleleri, her uçak tipine uygun 6 bağımsız pist ile bağlantı taksi yolları bulunacak. Projede ayrıca devlet konuk evi, 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, oteller, itfaiye ve benzeri destek tesisleri de yer alacak. Havalimanı ise 4 etapta tamamlanacak. Yatırım maliyetinin yaklaşık 10 milyar euro olması öngörülen havalimanının ilk etabının 2018 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.