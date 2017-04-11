Üçüncü Havalimanı inşaatı yarılandı

Tüm etapları tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak ve Türkiye'nin en büyük alt yapı projesi konumundaki İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İYH) çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

"YOLUN YARISINA VARDIK"

İstanbul Yeni Havalimanı için çekilen yeni reklam filminde "Bizim hayallerimiz de gönlümüz de sınır tanımaz. Biliriz ki büyük eserler için büyük düşünmek gerekir. Bu inançla, yeryüzünün en büyük havalimanı hepimizin olsun diye, güçlü ve büyük Türkiye için çalıştık, yolun yarısına vardık." ifadeleri yer aldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

23 bin kişinin çalıştığı havalimanında haziran ayında artış yaşanarak 30 bine ulaşacak. Toplam 4 etaptan oluşan ve ilk etabı 28 Şubat 2018 tarihinde hizmete girmesi planlanan havalimanı, tamamlandığında yolcu sayısı, kapladığı alan, terminal binası ve otoparkı başta olmak üzere birçok alanda dünyanın en büyüğü olacak.