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Üçüncü Havalimanı konut fiyatlarını yükseltti

İstanbul'un Yeni Havalimanı özellikle de Sarıyer, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinde konut fiyatlarını artırdı.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 12:35..
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Üçüncü Havalimanı konut fiyatlarını yükseltti

29 Ekim'de açılışı yapılacak ve tüm fazları hizmete sunulduğunda dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'nda artık sona yaklaştı. Çalışmaları devam eden Üçüncü Havalimanı çevresinde de konut fiyatları artış gösterdi.

Üçüncü Havalimanı konut fiyatlarını yükseltti

2 YILDA HAREKETLİLİK YAŞANDI

Özellikle de Sarıyer, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerindeki mahallelerde kiralık ve satılık konut fiyatları araştırıldı ve 2 yıllık süreçte dikkat çekici hareketlilik yaşandı.

Eyüp'te 2016 Eylül ayında 3 bin 971 lirayken, Eylül 2018’de bu rakam 4 bin 502 liraya kadar ulaştı. En çok değer kazanan lokasyonlarda artış Göktürk Merkez yüzde 84, Mithat Paşa yüzde 40 ve Mimar Sinan yüzde 30 oldu.

Üçüncü Havalimanı konut fiyatlarını yükseltti

BÜYÜKDERE İLK SIRADA

Sarıyer'de en çok değer kazanan ilçelerden Büyükdere ilk sırada yer aldı. Bahçeköy Merkez yüzde 46 ve Kazım Karabekir Paşa yüzde 55 değer kazandı.

Kiraların en çok arttığı mahallelerin başında yüzde 30 ile Mimar Sinan gelirken, bu mahalleyi Mithatpaşa yüzde 28, Ömerli yüzde 27, Zekeriyaköy yüzde 11 ve Uskumruköy yüzde 10 izledi.

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