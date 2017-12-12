taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.156
USD
3,8374
EURO
4,5198
ALTIN
153,62
PETR
65,5800

Üçüncü Havalimanı metrosu 2019’da açılacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’un yeni havalimanı için yapılacak metro hattının açılış tarihini müjdeledi.

AA | 12.12.2017 - 08:32..
  1. Haberler
  2. Projeler
Üçüncü Havalimanı metrosu 2019’da açılacak

j

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Senegal'in başkenti Dakar'da Senegal'in başkenti Dakar'da Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

GEBZE’DEN HALKALI’YA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Bakan Arslan, Halkalı- Gebze arasında inşası devam eden hat ile ilgili de bilgiler verdi. Arslan banliyö ile Marmaray’ın ayrı projeler olmadığından bahsederek, “Bu üç ayrı proje gibi anlaşılmamalı. Yapıları farklı, Marmaray deniz altında ancak banliyöler metro standardında olacak. Bunlar Marmaray’a bağlanacak. Gebze’den kalkan bir tren Halkalı’ya kadar kesintisiz gidecek. Bu 2018 Aralık ayında açılacak ve tam 77 kilometre giden bir araçtan bahsetmekteyiz.” dedi.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI METROSU 2019’DA AÇILACAK

Ayrıca Üçüncü Havalimanı’nda devam eden metro çalışmasının 2019’da bitirileceğini aktaran Arslan, “Kınalı bağlantısı da havalimanıyla birlikte bitecek. Biz şehrin muhtelif yerleri olmak üzere 4 ya da 5 noktadan havalimanına karayolu bağlantısı yapmaktayız. Metro ondan biraz daha sonra bitecek ancak havalimanına araç ve toplu taşıma bağlantı yollarını bitiriyoruz. Havalimanına ilk metro hattını 2019’da açmayı planlıyoruz. Atatürk Havalimanı’na 60 milyon yolcu taşıyoruz. Oraya iki yol bağlantısı var, E-5 ve sahil yolu. Yeni Havalimanı’na ise 5 yol bağlantımız olacak. Korkulacak bir durum yok. Toplu taşıma servisleri de hızla devreye alınacak.” diye konuştu.

“AVRASYA TÜNELİ’NDE 48 BİNİ GEÇTİK”

Avrasya Tüneli’nin birinci yılını doldurmak üzere olduğunu belirten Arslan, “Avrasya’dan şu anda günlük ortalama araç geçişi 49 bin seviyelerinde. Geçen yıl 20 bin ile başlamıştık ancak yıl başına kadar ücretsiz taşıma yapmıştık. Şu anda 48 bini geçtik.” dedi.

İlginizi Çekebilir
Banliyö hatlarının yapımı 2018'de tamamlanacak
2018'de yapımı tamamlanacak banliyö hatları, 1,5 milyon kişiye hizmet verecek.
Akkuyu projesi 13 bin kişiye istihdam sağlayacak
Akkuyu; inşaatının en yoğun olduğu dönemde 10.000 kişiye ve işletme sırasında ise yaklaşık 3500 kişiye iş imkanı sunacak.
Çatalpınar-Çamaş yolu asfaltlandı
Ordu’da Çatalpınar ve Çamaş ilçeleri arasındaki bağlantı yolu asfaltlandı.
Sarıyer ve Beykoz sahil şeridi düzenleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer ve Beykoz'da sahil şeridinde genişletme ve düzenleme çalışması yürütüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

25
Başbakandan Kılıçdaroğlu'na hesap uzmanı göndermesi

Başbakandan Kılıçdaroğlu'na hesap uzmanı göndermesi

46
AK Partili Elitaş CHP'nin Man Adası belgelerini kürsüde yırttı

AK Partili Elitaş CHP'nin Man Adası belgelerini kürsüde yırttı

53
Başbakan Yıldırım: Trump Cumhurbaşkanımızı arayamadı

Başbakan Yıldırım: Trump Cumhurbaşkanımızı arayamadı

29
Esad'a Rus genaralden müdahale

Esad'a Rus genaralden müdahale

33
Trump kendisini kurtarmak için savaş çıkartabilir

Trump kendisini kurtarmak için savaş çıkartabilir

23
Ebru Gündeş iyice zayıfladı

Ebru Gündeş iyice zayıfladı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM