Üçüncü Havalimanı metrosu 2019’da açılacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Senegal'in başkenti Dakar'da Senegal'in başkenti Dakar'da Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

GEBZE’DEN HALKALI’YA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Bakan Arslan, Halkalı- Gebze arasında inşası devam eden hat ile ilgili de bilgiler verdi. Arslan banliyö ile Marmaray’ın ayrı projeler olmadığından bahsederek, “Bu üç ayrı proje gibi anlaşılmamalı. Yapıları farklı, Marmaray deniz altında ancak banliyöler metro standardında olacak. Bunlar Marmaray’a bağlanacak. Gebze’den kalkan bir tren Halkalı’ya kadar kesintisiz gidecek. Bu 2018 Aralık ayında açılacak ve tam 77 kilometre giden bir araçtan bahsetmekteyiz.” dedi.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI METROSU 2019’DA AÇILACAK

Ayrıca Üçüncü Havalimanı’nda devam eden metro çalışmasının 2019’da bitirileceğini aktaran Arslan, “Kınalı bağlantısı da havalimanıyla birlikte bitecek. Biz şehrin muhtelif yerleri olmak üzere 4 ya da 5 noktadan havalimanına karayolu bağlantısı yapmaktayız. Metro ondan biraz daha sonra bitecek ancak havalimanına araç ve toplu taşıma bağlantı yollarını bitiriyoruz. Havalimanına ilk metro hattını 2019’da açmayı planlıyoruz. Atatürk Havalimanı’na 60 milyon yolcu taşıyoruz. Oraya iki yol bağlantısı var, E-5 ve sahil yolu. Yeni Havalimanı’na ise 5 yol bağlantımız olacak. Korkulacak bir durum yok. Toplu taşıma servisleri de hızla devreye alınacak.” diye konuştu.

“AVRASYA TÜNELİ’NDE 48 BİNİ GEÇTİK”

Avrasya Tüneli’nin birinci yılını doldurmak üzere olduğunu belirten Arslan, “Avrasya’dan şu anda günlük ortalama araç geçişi 49 bin seviyelerinde. Geçen yıl 20 bin ile başlamıştık ancak yıl başına kadar ücretsiz taşıma yapmıştık. Şu anda 48 bini geçtik.” dedi.