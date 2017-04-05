Üçüncü havalimanı Türk ekonomisine katkı sağlayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da yapımı süren üçüncü havalimanının Türk ekonomisi ve istihdamına büyük katkı sunacağını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİ UÇAKLA GİDİLEBİLİR HALE GELDİ"

Ülkede 25 olan havaalanı sayısını 55'e çıkardıklarını anımsatan Arslan, "Türkiye'nin her yeri uçakla gidilebilir hale geldi. Iğdır'dan da Türkiye'nin her yerine gidilebilir hale geldik. Bu durum, aldığımız çok ciddi mesafenin göstergesi. Geçmişte Türkiye'den yılda 35 milyon yolcu iç ve dış hatta uçarken bugün 180 milyon kişiye geldik." diye konuştu.

TÜRKİYE DÜNYA HAVACILIĞINDA DA SÖZ SAHİBİ OLACAK"

Arslan, Türkiye'nin havacılıkta dünyada da söz sahibi olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Türkiye havacılıkta bu kadar mesafe katedip dünya havacılığında da söz sahibi olacak. Türk Hava Yolları (THY) gibi milli bir bayrak taşıyıcının global şirket çıkarını da göz önünde bulundurarak Türkiye'de bütün dünyaya hizmet edecek bir havalimanı yapma kararı alındı. İstanbul 3. Havalimanı bu anlamda gerçekten bir şaheser. Kömür ocaklarının olduğu bir yerde bataklıkları kurutup yeni bir alan kazandırıyoruz ve kazandırdığımız bu alanda da 10 milyar avroluk bir yatırım yapıyoruz. Bu yatırımı da özel sektör marifetiyle, kamu-özel iş birliği şeklinde yapıyoruz ve 25 yıl boyunca yapılacak işletmede de 22 milyar avro gelir elde edeceğiz."





"200 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK"

Dünyanın bu havalimanını gıptayla izlediğini ifade eden Arslan, "3. havalimanını hem biz önemsiyoruz hem dünya önemsiyor, bazen gıptayla, bazen kıskançlıkla izliyorlar. Yılda 200 milyon yolcuya hizmet edecek bir havalimanı demek." diye konuştu.

Arslan, üçüncü havalimanının "aktarma havalimanı" konumunda olacağına dikkati çekerek, şunları söyledi: "Dünyanın neresinden olursa olsun uçaklar gelecekler, ülkenizde transfer yapacaklar. Uçağın havalimanınıza inmesi bir gelir, yolcunun inmesi bir gelir ve yaptıkları alışverişlerden kaynaklı bir gelir elde ediyorsunuz. O yüzden dünyadaki bu aktarma havalimanları dünya havacılığında sizi hem merkez haline getiriyor hem ciddi bir şekilde katma değer oluşturma, gelir getirme anlamında da ülkenin büyümesine katkı koyuyor."