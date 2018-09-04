Üçüncü Havalimanı ulaşım ihalesinin sonucu belli oldu

İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün düzenlenen ihaleye Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da sahibi olduğu Altur Turizm de girdi. İhaleye, birisi üçlü konsorsiyum üç teklif verildi.

KAZANAN BELLİ OLDU

İhalenin kazananı Altur- Havaş- Free Turizm konsorsiyumu oldu.

TEKLİF VERDİLER

Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif verdiler. İhale Komisyonu Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz saydı.

İhaleye davet edilen firmalardan Turex Turizm'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Celal Kalkan, maliyetleri çok yüksek buldukları için teklif vermediklerini söyledi. İhaleye davetli katılan İstanbul Halk Ulaşım da teklif vermedi.

ALAN FİRMA 10 YIL SÜRESİNCE YAPACAK

Bagajlı Lüks Taşımacılık hatlarının oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işini alan firma 10 yıl süresince yapacak. Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL olurken ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da ortaya çıktı. Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. Yüzde 80'lik bölümü de 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.

EN PAHALI HAT PENDİK'TEN

Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak. En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.

100 ADETİ EN AZ 46 KOLTUKLU OLACAK

İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adeti solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak.

Araçlar İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek. Araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş Euro 6 egzoz emisyona sahip araçlar olacak. Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.