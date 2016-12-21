Üçüncü Havalimanı vaat edilen tarihte açılacak

Türkiye'nin dev projesi 3. Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Dün Avrasya Tüneli açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'un yeni havalimanı açılış tarihini müjdeledi.

2018'DE HİZMETE SUNULACAK

Üçüncü Havalimanı, 26 Şubat 2018'de İstanbulluların hizmetine sunulacak. KOnuyla ilgili açıklama yapan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı çalışmalarının vaat edilen takvim içinde sürdüğünü belirterek, "İnşallah vaktinde İstanbulumuza, Türkiyemize ve bütün havacılık camiasına bu havalimanını kavuşturacağız" diye konuştu.

Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 25 yılın sonunda şu anki dünya nüfusunun yarısı kadar, yani 3,5 milyar yolcuyu ağırlamış olacağını söyledi.

İLK FAZDA YOLCU KAPASİTESİ 90 MİLYON

Keskin ayrıca, "İlk fazda yolcu kapasitesi 90 milyon olacak. Tüm aşamalar tamamlandığında bu kapasite 200 milyona çıkacak. Kargo şehri 1,4 milyon metrekare olacak. Şu an Atatürk Havalimanında 300’e yakın destinasyona uçuş var. Bu sayı 350'den fazla destinasyona çıkacak. Günlük iniş kalkış sayısı yaklaşık 1.600-1.700 civarlarında olacak" ifadelerini kullandı.