Üçüncü Havalimanı'na 15 bin metrekarelik ilave dolgu

Yapımı tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'na yeni bir liman daha geliyor.

PROJEDE DÜZENLEME

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “zeminde teknik gereksinimlerin ortaya çıktığını” belirterek projede düzenleme yaptı.

Havalimanı'na inşa edilecek 15 bin metrekarelik alanın özellikle uçaklara gerekli olan yakıtın deniz yoluyla getirilmesine katkı sağlayacak ve bu kapsamda da ÇED süreci başlatılacaktı.

ÇED SÜRECİ KABUL EDİLDİ

Şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı ÇED süreci kabul edildi ve süreç başlatıldı. Proje dosyasında “kara alanı ile bağlantı sağlayacak dolgu alanı, yanaşma ve bağlama yapacak gemilerin kötü hava şartlarında korunabileceği doğu dalgakıranı ile batı dalgakıranı, kuru yük ve genel kargo gemilerinin yanaşabileceği bir rıhtım ve sıvı yük gemilerinin yanaşma ve bağlanması için bir dolfen tipi iskele” ifadeleri yer aldı.

Bunun dışında ÇED dosyasında “hayata geçmesi ile uçaklara akaryakıt (Jet A-1) ikmal hizmeti verilebilmesi için ilk fazda günde 12 bin 500 metreküplük (12.500.000 lt) yakıtın temin edilmesinin öngörüldüğü” ve “Projedeki batı dalgakıranı o lokasyondaki zayıf zemin karakterinden ötürü stabilite problemlerine karşı önlem olarak 35 metre kuzeye ötelenmiş ve değişiklik yapılmıştır” gibi ifadeler de yer aldı.

6 AYDA TAMAMLANACAK

Proje, 8.5 milyon liralık bütçeyle 6 ayda tamamlanacak