Üçüncü Havalimanı'na ilk uçak 21 Haziran'da inecek

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'nın resmi açılışı 29 Ekim'de gerçekleşecek. Ancak havalimanına ilk iniş 21 Haziran'da yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM'IN UÇAĞI İNECEK

Projenin çalışmaları devam ederken ilk uçağın da ne zaman ineceği belli oldu. 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı taşıyan uçak, inişini bu havalimanına gerçekleştirecek.

"HER ŞEY DÖRT DÖRTLÜK OLMALI"

Proje ile ilgilenen yetkililer, "Bu tarihi gün için her şeyin dört dörtlük olması gerekiyor. Tüm hazırlıklar da buna göre yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve bazı bakanların da yeni havalimanına inecek ilk uçakta olması bekleniyor. Bu konuda henüz net bir bilgi verilmedi. Ama hazırlıklarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

PROJENİN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Bilindiği gibi Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 90.5’i tamamlandı. Yeni projenin pist uzunluğunun ise 3 bin 750 metre ve 60 metre eninde olması planlanıyor.