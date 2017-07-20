Üçüncü Havalimanı'na ilk uçak şubat ayında inecek

İnşaatı tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı, hem birçok yolcu taşıyacak, hem de ekonomiye katkı sağlayacak.

"THY DÜNYA ÇAPINDA BİR MARKA OLDU"

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "AK Parti hükümetiyle birlikte havacılık sektörüne özelleştirme getirildiğinde THY küçülecek denildi. THY dünya çapında bir marka oldu 26 havalimanını 55’e çıkardı. 180 milyon yolcuya hizmet ediliyor. ‘Şimdi büyük bir havalimanı olmamız gerekiyor’ dedik. ABD’den kalkan uçak İstanbul’a gelecek, sonra Uzakdoğu'ya gidecek." diye konuştu.

"GELECEK YIL ŞUBAT AYINDA UÇAK İNDİRİLECEK"

Arslan ayrıca Üçüncü Havalimanı'na ilk uçağın 2018 yılının şubat ayında ineceğini belirterek, "Havalimanımızı kullanan her uçak para veriyor. Her yolcunun ülkemize bıraktığı bir kaynak var. Önümüzdeki yıl şubat aylarında uçak indirebilir hale geleceğiz. Ama 29 Ekim 2018’de 90 milyon yolcuya hizmet eden ilk kısmı açacağız." dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI ARTIK HİZMET VERMEYECEK

Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı’nın artık hizmet vermeyeceğini, tesislerin fuar merkezi olarak kullanılacağını, yapılaşmaya izin verilmeyeceğini vurguladı.