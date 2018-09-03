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Üçüncü Havalimanı'na ulaşım ihalesi yarın gerçekleşecek

İstanbul'un yeni havalimanına ulaşım için yarın bir ihale düzenlenecek. Kazanacak firma işletme araçlarını 25 Ekim'e kadar hazır hale getirecek.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 13:30..
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Üçüncü Havalimanı'na ulaşım ihalesi yarın gerçekleşecek

İki fazın da tamamlanmasıyla dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor.

İHALE YARIN

Havalimanı açılışını 29 Ekim'e yetiştirmeye çalışan ekipler son sürat çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bu kez de havalimanına ulaşım için bir ihale düzenliyor. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yarın yapacağı ihaleyi kazanacak firma, 10 yıl süreyle İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde, 150 otobüsle taşımacılık gerçekleştirecek.

Üçüncü Havalimanı'na ulaşım ihalesi yarın gerçekleşecek

GÜNDE 75 BİN YOLCU TAŞINACAK

Günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından, uzaklığına göre 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci, 6 yaşına kadar olan çocuklardan ücret alamayacak. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat, 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak.

Diğer güzergâhlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy, Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı, Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak.

Üçüncü Havalimanı'na ulaşım ihalesi yarın gerçekleşecek

GAYRETTEPE- YENİ HAVALİMANI METROSU 2019 YILI SONUNDA AÇILACAK

İhaleyi kazanan firmalar, ulaşım araçlarını 25 Ekim'e kadar hazırlayacak. 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.

Üçüncü Havalimanı'nda ilk etapta 660 ticari taksi ve 38 İETT otobüsü hizmet verecek. Gayrettepe- Yeni havalimanı metrosunun 2019 yılı sonu, Halkalı-Yeni havalimanı arasındaki metronun ise 2020 sonunda açılacağı belirtildi.

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