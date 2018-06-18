Üçüncü Havalimanı'nda 100 bin kişi çalışacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye'de devam edecek mega projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

16 yıl öncesinde 26 havalimanının olduğunu ifade eden Bakan Arslan, "7 tanesinin de yapımına devam ediyoruz." dedi.

"100 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK"

Arslan, "Sadece Bakanlığımızın uhdesinde şu anda 2 bin 134 şantiyede birden çalışıyoruz. Bu şantiyelerde 154 bin kişi çalışıyor. YİD projeleri ile birlikte çalışan sayısı 200 bini geçiyor. Şu anda 35 bin kişinin çalıştığı 3. Havalimanı’nı 29 Ekim 2018’de hizmete verdiğimizde 100 bin kişi çalışacak." diye konuştu.

ATATÜRK HAVALİMANI GENEL HAVACILIĞA HİZMET VERECEK

Atatürk Havalimanı'nın genel havacılığa hizmet vermeye devam edeceğini de belirten Arslan, "Havalimanının geriye kalan kısmı ise ‘Millet Bahçesi’ olacak ve İstanbul’a nefes aldıracak." dedi.

"KANAL İSTANBUL İSTANBUL'A DEĞER KATACAK"

Ayrıca Kanal İstanbul projesine de değinen Arslan, "Kanal İstanbul Projesi öncelikle İstanbul’u koruma projesidir. Muhalefet bu noktayı anlayamadığı için eleştiriyor. Kanal İstanbul Projesi ile bu koridor şehre nefes aldıracak. Hem turistik hem de lojistik bir alan olarak İstanbul’a değer katacak." ifadelerini kullandı.

Arslan son olarak, "YİD projelerinin en önemli özelliği imtiyazlarından gelir elde edebilmemizdir. Projelerden bugüne kadar 10 milyar dolar gelir elde ettik." dedi.