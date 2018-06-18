taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.324
USD
4,7215
EURO
5,4896
ALTIN
194,54
PETR
74,0200

Üçüncü Havalimanı'nda 100 bin kişi çalışacak

Dünyanın en büyük projelerinden Üçüncü Havalimanı tamamlandığında 100 bin kişi istihdam edilmiş olacak.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 13:55..
  1. Haberler
  2. Projeler

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye'de devam edecek mega projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

16 yıl öncesinde 26 havalimanının olduğunu ifade eden Bakan Arslan, "7 tanesinin de yapımına devam ediyoruz." dedi.

Üçüncü Havalimanı'nda 100 bin kişi çalışacak

"100 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK"

Arslan, "Sadece Bakanlığımızın uhdesinde şu anda 2 bin 134 şantiyede birden çalışıyoruz. Bu şantiyelerde 154 bin kişi çalışıyor. YİD projeleri ile birlikte çalışan sayısı 200 bini geçiyor. Şu anda 35 bin kişinin çalıştığı 3. Havalimanı’nı 29 Ekim 2018’de hizmete verdiğimizde 100 bin kişi çalışacak." diye konuştu.

ATATÜRK HAVALİMANI GENEL HAVACILIĞA HİZMET VERECEK

Atatürk Havalimanı'nın genel havacılığa hizmet vermeye devam edeceğini de belirten Arslan, "Havalimanının geriye kalan kısmı ise ‘Millet Bahçesi’ olacak ve İstanbul’a nefes aldıracak." dedi.

Üçüncü Havalimanı'nda 100 bin kişi çalışacak

"KANAL İSTANBUL İSTANBUL'A DEĞER KATACAK"

Ayrıca Kanal İstanbul projesine de değinen Arslan, "Kanal İstanbul Projesi öncelikle İstanbul’u koruma projesidir. Muhalefet bu noktayı anlayamadığı için eleştiriyor. Kanal İstanbul Projesi ile bu koridor şehre nefes aldıracak. Hem turistik hem de lojistik bir alan olarak İstanbul’a değer katacak." ifadelerini kullandı.

Arslan son olarak, "YİD projelerinin en önemli özelliği imtiyazlarından gelir elde edebilmemizdir. Projelerden bugüne kadar 10 milyar dolar gelir elde ettik." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

198
GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

286
TSK'da yeni askerlik modeli

TSK'da yeni askerlik modeli

134
Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

142
Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

121
Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

72
Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM