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Üçüncü Havalimanı'nda uçuşlar 15 Mayıs'ta başlayacak

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul'un Yeni Havalimanı'nda kalibrasyon uçuşlarına 15 Mayıs günü start verilecek.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 13:47..
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Üçüncü Havalimanı'nda uçuşlar 15 Mayıs'ta başlayacak

Üçüncü Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Vardiyalı çalışan ekipler projeyi zamanında tamamlamak için var gücüyle çalışıyor.

Üçüncü Havalimanı'nda uçuşlar 15 Mayıs'ta başlayacak

İLK TEST UÇUŞU 15 MAYIS'TA

Yapılan son açıklamalara göre; Üçüncü Havalimanı'na ilk uçak 15 Mayıs tarihinde inecek. Böylece test uçuşlarına da o tarihten itibaren geçilmiş olacak.

100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

İlk test uçuşunun 15 Mayıs'ta gerçekleşeceği Havalimanı, aynı zamanda ciddi bir istihdam da sağlayacak. Bu dev projeyle 100 bin kişiye iş sahibi olacak.

Üçüncü Havalimanı'nda uçuşlar 15 Mayıs'ta başlayacak

YER TESLİMLERİ HAZİRANDA

Yatırım maliyetinin 10,2 milyar euro'yu bulduğu ifade edilirken Havalimanı'nda hizmet vermeye başlayacak firmaların yer teslimleri de Haziran ayının ilk günlerinde yapılacak.

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