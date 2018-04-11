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Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

İHA | 11.04.2018 - 12:34..
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Türkiye’nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı inşaatı çalışmalarında Ana Terminal binasının yakınına yeni bir yapı yapıldığı çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi

SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yüzde sekseni tamamlanan havalimanı ve yapımına başlanan yeni yapı ise havadan görüntülendi. 29 Ekim’de açılması planlanan 3'üncü Havalimanı’nda devam eden çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde çalışmaların devam ettiği görülürken, inşaat alanındaki yeni yapılan yapı ilk kez görüntülendi. İskeletinin büyük bir kısmı tamamlanan yapının dev vinçler ile inşa edildiği görüldü. Havalimanı ana terminal binasının çatısında ise onlarca işçi çalışıyor.

3. havalimanı inşaatında son durum VİDEO

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi

İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İşçiler çatının orta kısımlarında bulunan cam bölmeleri yerleştirdikleri görülüyor. Havalimanında ikinci kulenin de inşaat çalışmaları devam ederek yükselmeye başladığı görüldü.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi

UÇAKLARIN PARK POZİSYONUNDAKİ YERLEŞMELER BİTTİ

Ana terminal binasının yanında kalan alanda ise uçakların park pozisyonunda yerleşmeleri için yapılan alanların bittiği görülüyor. Öte yandan hangi amaçla yapılmaya başlandığı hakkında bilgi verilmeyen yeni yapının inşaatı merak uyandırdı.

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