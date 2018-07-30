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Üçüncü Havalimanı'ndaki metro durakları belli oldu

Üçüncü Havalimanı'na ulaşmayı kolaylaştıracak metro hattındaki duraklar belirlendi.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 15:57..
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29 Ekim'deki açılış için çalışmaları devam eden Üçüncü Havalimanı'na ulaşım metroyla sağlanabilecek.

Üçüncü Havalimanı'ndaki metro durakları belli oldu

TEK YÖNDE 70 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Bu havalimanına ulaşım Gayrettepe'den sağlanacak. 37,10 kilometre uzunluğa sahip olacak Gayrettepe- Üçüncü Havalimanı'ndaki istasyonlar da netlik kazandı.

Hat; Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerini birbirine bağlayacak. Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı Metro Hattı saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıyacak.

Üçüncü Havalimanı'ndaki metro durakları belli oldu

HATLAR BELLİ OLDU

Bu hatta yer alacak duraklar; Gayrettepe - Kağıthane - Hasdal - Kemerburgaz - Göktürk - İhsaniye - Yeni Havalimanı 1 - Yeni Havalimanı 2 - Yeni Havalimanı 3 şeklinde olacak.

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