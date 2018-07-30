Üçüncü Havalimanı'ndaki metro durakları belli oldu

1 Bedelli yapacak olanların birlikleri netleşti Bedelli askerlik yapacak olanların hangi birliklerde eğitim görecekleri belli oldu. Listede 11 ilden 13 askeri birlik var.

2 85 bin Türk Londra'dan ev satın aldı Londra'dan ev almak isteyen Türkler yüzde 297 arttı.

3 Hırsızlar turşu bidonundaki altınları çaldı Bilecik Bozüyük'te bir evde turşu bidonuna saklanmış 40 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

4 Bulunamayan Malezya uçağına dışarıdan müdahale iddiası Malezya Hükümeti, 4 yıl önce Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan ve gizemi hala çözülemeyen MH370 uçağına dışarından müdahale edildiğini belirtti.

5 Suudi Arabistan'dan ABD'ye Doğu Kudüs çağrısı Suudi Kralı Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'a ''Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak yer almazsa senin barış planını destekleyemeyiz'' dediği iddia edildi.

6 İyilikder kurbanları onlarca ülkeye ulaştıracak Türkiye'de 71 temsilcilik ve 15 ülkede insani yardım faaliyetleri yürüten İyilikder bu yıl da onlarca ülkede bağışçıların kurban vekaletlerini kardeşlik selamı ile ulaştıracak.