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Üçüncü Havalimanı'ndan taşınmak için eğitim verilecek

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'ndan taşınmak için 28 bin 200 kişi saha alıştırma eğitimleri alacak.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 17:09..
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İnşası devam eden Üçüncü Havalimanı'ndan 29 Ekim 2018 tarihinde tam anlamıyla taşınmak için çalışmalar sürüyor.

Üçüncü Havalimanı'ndan taşınmak için eğitim verilecek

28 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Bu kapsamda da ORAT (Operasyon Hazırlık ve Havalimanı Transferi) süreci hız kazandı. 2 yıl önce başlayan süreçte şimdi de havayolu, yer hizmeti ve diğer şirketlerin çalışanlarına saha eğitimleri verilecek.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi- FOTO GALERİ

Tamamlanacak eğitimlerden sonra 28 bin 200 kişi saha alıştırma eğitimleri alacak. ORAT eğitimlerinin birinci bölümü olan sınıf eğitimleri, 5 Mart’ta başlamış ve 88 gün sürmüştü.

Üçüncü Havalimanı'ndan taşınmak için eğitim verilecek

BİRÇOK ALANDA BİLGİ VERİLECEK

Bu verilecek eğitimde; apron ehliyetinin de dahil olduğu hava tarafı, terminal ve bagaj hizmetleri bölgelerini içeren alıştırma saha eğitimlerini anlatılacak. Ayrıca saha programı esnasında havalimanı tanıtımı, apron giriş kapısı işleyişi, destek hizmetler, kargo, bagaj operasyonu, terminal alanları, pistler, gelen ve giden yolcu akışları, transfer hatları, kontrol odası fonksiyonları, havalimanı güvenliği gibi konuları işlenecek.

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