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Üçüncü Havalimanı'nın açılış tarihi değişmeyecek

Başkan Erdoğan, Üçüncü Havalimanı'nın açılış tarihinin gecikebileceği yönündeki iddialara cevap verdi.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 11:41..
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Üçüncü Havalimanı'nın açılış tarihi değişmeyecek

Başkan Erdoğan, ABD gezisi öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan gazetecilerin, Üçüncü Havalimanı'nın açılış tarihinin gecikip gecikmeyeceği sorusuna da yanıt verdi.

Başkan Erdoğan: 3. Havalimanı'nın açılış tarihi değişmedi İZLE

"ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NIN 29 EKİM'DE AÇILIŞI YAPACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Ben şimdi bunu sizden duyuyorum. Öyle bir şey yok. Dün zaten oradaydım. Tekraren arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim’de inşallah açılışını yapacağız. Ama nedir? Peyderpey iniş kalkışlarda THY’nin İGA ile yapacağı görüşmeler çerçevesinde olacaktır." dedi.

Üçüncü Havalimanı'nın açılış tarihi değişmeyecek

"TEST ÇALIŞMALARINI TEKNOFEST'TE YAPTIK"

Ayrıca bir geçiş sürecinin olduğunu da dile getiren Başkan Erdoğan, "Bir anda Atatürk havalimanı devreden çıkmayacak bir geçiş süreci var. 29 Ekim oranın açılış tarihidir. Test çalışmalarını Teknofest’te yaptık. Bir defa terminal binası her şeyiyle hazır durumda. Pist gayet güzel." diye konuştu.

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