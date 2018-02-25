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Üçüncü Havalimanı'nın biten pisti havadan görüntülendi

3. Havalimanı inşaattın yüzde 80’i biterken, uçak inişleri için hazır hale gelen pist fotoğraflandı.

İHA | 25.02.2018 - 09:09..
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Üçüncü Havalimanı'nın biten pisti havadan görüntülendi

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan İstanbul 3. Havalimanı'nda ilk test uçuşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması beklenirken pistin son hazırlıkları da tamamlandı.

İNİŞE HAZIR HALE GETİRİLDİ

Havadan çekilen görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının test amaçlı olarak 26 Şubat’ta inmesi gündeme gelen pistin çizgilerinin çizildiği ve inişe hazır hale geldiği görülüyor. 3. Havalimanı'nın ana terminal binasının da çatıları büyük bir kısmının montaj işlemleri yapıldı.

Üçüncü Havalimanı'nın biten pisti havadan görüntülendi

AÇILIŞ 29 EKİM'DE

Yolcuların uçaklara ulaşmasını sağlayan körüklerinde takıldığı ana terminal binasında çalışmalar hız kesmeden devam eden havalimanının açılış tarihi ise 29 Ekim 2018 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat 2018 tarihinde kendi uçağıyla İstanbul Yeni Havalimanı’na test amaçlı iniş yapacağı yönündeki iddialar ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, açıklamalarda bulunmuş "Tüm hazırlıklarımızı o tarihe göre ayarladık. Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Pistimiz iniş için hazır." demişti.

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