Üçüncü Havalimanı'nın ikinci pisti yıl sonunda bitirilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, havalimanı işçileriyle bir araya geldiği iftar programında projeyle ilgili bilgi verdi.

Arslan, projenin tamamlanması için fazla mesai harcadıklarını dile getirerek, "Bu ülkenin geleceği için ister içeride, ister dışarıda şehit olmayı göze alanlar nasıl ki varsa, biz de bu ülkenin mamur, imar olması, kalkınması için ulaştırmanın her alanında gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. Bu bilinçle 3. havalimanını en kısa sürede bitirmek için mesai harcamaya devam edeceğiz." dedi.

"İKİNCİ PİSTİ YIL SONUNDA BİTİRECEĞİZ"

İGA Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ise, "200 milyon metreküp dolgu ve toplam 800 milyon metreküp hafriyat yaptık. Birinci pistimizin asfalt işlemlerini tamamlamak üzereyiz, ikinci pistimizi de yıl sonunda bitireceğiz. Üst yapı anlamında dünyanın en büyük terminalini yapıyoruz. Terminal kısmının kaba inşaatını bitirdiğimiz projenin genelinde, 3 milyon metreküp beton döküp, 440 bin ton da inşaat demiri kullanmış bulunuyoruz. Buna ilaveten, çatı çeliğini bitirmek üzere olduğumuz ana terminal başta olmak üzere 110 bin ton yapısal çeliğin alımını yapıp, büyük bir kısmının da imalat ve montajını bitirdik. Dün itibarıyla bagaj sistemi testlerine başladık."





"YÜZDE 55'İNİ BİTİRDİK"

Dış cephe ve çatı kaplama işlerini en kısa sürede bitireceklerini aktaran Cengiz, "Mayıs sonu itibarıyla 3,8 milyar avro kaynak aktardığımız projemizin bugün itibarıyla yüzde 55'ini bitirmiş durumdayız." diyen Cengiz, bugün itibarıyla 27 binin üzerinde çalışan sayısının yaz bitmeden 30 binlere çıkacağını duyurdu.