taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9984
Euro
6.92125
Altın
1191.98
Borsa
98427.55
Gram Altın
229.729

Üçüncü Havalimanı'nın kulesi ışık saçtı

'Lale' figüründen esinlenerek inşa edilen Üçüncü Havalimanı'nın kulesi havadan görüntülendi.

İHA | 02.10.2018 - 10:12..
  1. Haberler
  2. Projeler

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul 3. Havalimanı’nın 'Lale' figüründen esinlenerek yapılan 'Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin gün batımında ışıl ışıl görüntüsü kaydedildi.

ORTAYA GÜZEL GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

90 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi'nde lale figürünün silueti kırmızı ve beyaz renkli ışıklar ile aydınlatıldı. 3. Havalimanı inşaatında önemli bir yeri olan Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin gün batımında ortaya çıkan görüntüsü kendine hayran bıraktı.

Üçüncü Havalimanı'nın kulesi ışık saçtı

HAVALİMANI'NA RENK KATTI

Kulenin inşaatı etrafında bulunan vinçler kaldırılırken, çatısında uyarı ışıklarının da bulunduğu kulenin ışıl ışıl görüntüsü havalimanının görüntüsüne renk kattı.

3. Havalimanı'nın kulesi havadan görüntülendi İZLE 

MİMARLIK ÖDÜLÜ'NÜ KAZANMIŞTI

Lale figürlü tasarımı ile 2016 Mimarlık ödülüne layık görülen kule 90 metre yüksekliğe sahip. 12 katlı lale figürlü Hava Trafik Kontrol Kulesi Teknik Binası, Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazanmıştı.

Üçüncü Havalimanı'nın kulesi ışık saçtı

360 DERECE GÖRÜŞ OLANAĞI

En son Teknofest’e ev sahipliği yapan havalimanı kontrol kulesi ziyaretçilerin büyük beğenisini toplamıştı. 3. Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi iki kontrol katından oluşacak. Kulenin en üst katında hava trafik kontrolörleri, alt katında ise yer trafik kontrolörleri çalışacak.

Kontrol katlarında yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı, 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi yapılacak. Kulenin teknik bloğunda yemekhane, spor salonu, ofisler, dinlenme odaları, seminer salonu ve toplantı odaları yer alacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

84
Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

50
Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

73
ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

73
Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

36
Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

90
Başkan Erdoğan, yeni dönemin şifrelerini verdi

Başkan Erdoğan, yeni dönemin şifrelerini verdi

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM