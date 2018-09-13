taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.17395
Euro
7.23385
Altın
1207.505
Borsa
94374.03
Gram Altın
239.934

Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Altur-Havaş-Free Turizm Konsorsiyumu’nun KDV dahil 475 milyon 488 bin lira bedelle aldığı yeni havalimanı toplu ulaşım ihalesini onaylamadı. İhale 15 gün sonra tekrarlanacak.

DHA | 13.09.2018 - 13:01..
  1. Haberler
  2. Projeler
Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının" oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere 18 hat üzerinde 150 adet otobüsle 10 yıl süreyle hat kiralama işinde "kamu yararı oluşmadığı" gerekçesiyle ihaleye onay vermedi.

Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

24 ŞARTNAME SATIN ALINMIŞTI

Yaklaşık bir hafta önce yapılan ihalede 180 milyon tam bilet karşılığı olan KDV dahil 468 milyon tahmini bedelli yapılan ihale için 24 adet şartname satın alınmıştı.

Ancak bunlardan sadece 5'i teklif zarfı sunmuş, zarflar alış sırasına göre açılmıştı. Firmalardan Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi ve İstanbul Halk Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, teşekkür mektubu sunarak ihale için teklifte bulunmamıştı.

İstanbul Yeni Havalimanı havadan görüntülendi İZLE

ALTUR- HAVAŞ- FREE TURİZM KONSORSİYUMU KAZANMIŞTI

Sarılar İnşaat ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ise teminat mektubu olmadığı için teklifi geçersiz sayılmıştı. Altur-Havaş-Free Turizm Konsorsiyumu ile Platform Turizm, Taşımacılık, Gıda, İnşaat, Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında üç turda farklı teklifler yapılmıştı.

Altur - Havaş - Free Turizm Konsorsiyumu, 475 milyon 488 bin lira ile rakibinden 1 milyon 170 bin lira fazla vererek ihaleyi kazanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

441
Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinden maaş almama kararı

Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinden maaş almama kararı

237
Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

101
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

54
Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması

Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması

170
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

64
Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM