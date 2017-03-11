Üçüncü Havalimanı'nın terminal binası tamamlanıyor

İstanbul Yeni Havalimanının (Üçüncü Havalimanı) açılışı için 1 yıldan geriye sayım başladı. Terminal binasının inşaatının yüzde 95'i tamamlanırken, bazı bölümlerde asansörler ve yürüyen merdivenler konuldu, dış cephe ve çatı montajına başlanıldı.

Hava Trafik Kontrol Kulesinin kaba inşaatının tamamlandığı havalimanında bir numaralı pistin tüm taksi yollarıyla mayıs-haziran gibi bitmesi bekleniyor.

ÇALIŞAN SAYISI ARTACAK

İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, Havalimanı inşaatında şu anda kış şartları nedeniyle 22 bin kişinin çalıştığını dile getirerek, "Bu sayı yaza doğru artacak. Çalışan sayısını 30 bine çıkaracağız." dedi.

"KABA İNŞAATIN YÜZDE 95'İ BİTTİ"

Akçayoğlu, "Terminal binasının kaba inşaatının yüzde 95'i bitti. Toplam fiziki ilerleme de yüzde 40'lar düzeyinde. Kar ve kış şartları nedeniyle istediğimiz gibi ilerleyemediğimizi söylemiştim. Mart ayından itibaren bu rakamda çok ciddi bir artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçayoğlu, havalimanının gelecek yılın ilk çeyreğinde, 26 Şubat 2018'de açılacağının hatırlatılması üzerine, dar bir sürelerinin kaldığını söyledi.

ASFALTLAMA BAŞLADI

Akçayoğlu ayrıca, "Bir numaralı pistin sadece üst yapısı kaldı. Yani asfalt kısmı. Bu pistin tüm taksi yollarıyla bitmiş halini mayıs-haziran gibi görürüz. Tüm taksi yollarıyla. İki numaralı pistte de havaların yağışlı gitmesi nedeniyle birazcık aksama yaşandı. Gerçi bu aksama değil. Havaların kurumasıyla hemen o pisti de yetiştireceğiz. Sadece asfaltlama işlemine başlandı. Pistin asfaltlama işlemlerinin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.