Üçüncü Havalimanı'nın uzaydan görüntüsü yayınlandı

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'nın şimdi de uzay görüntüleri yayınlandı. RASAT uydu görüntüsü ile havalimanının inşaat durumu de gözler önüne serildi.

29 EKİM 2018'DE HİZMETE AÇILACAK

29 Ekim 2018'de açılması planlanan Üçüncü Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

DAHA ÖNCE 3D ANİMASYON FİLMİ YAYINLANDI

Üçüncü Havalimanı'nın daha önce 3D animasyon videosu yayınlanmıştı. Bu videoda; İstanbul'un kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan terminal binasında sunulacak akıllı teknolojilerle yolcu deneyiminin nasıl olacağı anlatılmıştı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, havalimanında taşımayla ilgili hazırlıkların başladığını belirtti.

ATATÜRK HAVALİMANI VIP, ÖZEL VE EĞİTİM AMAÇLI KULLANILACAK

Yeni havalimanın açılmasıyla kapasitesinin artmasına bağlı olarak uçuş sayılarının artıracağını vurgulayan Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Atatürk Havalimanı'nda VIP, özel ve eğitim amaçlı uçuşların yapılacağını kaydetti.