Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 70'i tamamlandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 10. Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'na katıldı.

Arslan, Üçüncü Havalimanı ile ilgili bilgileri de aktardı. Arslan, "Bugün, tam da ülkemizin bulunduğu yerde. Dünya hava taşımacılığının ağırlık merkezi bulunduğunuz yerde ise o zaman sadece ülke içi taşımaları değil, uluslararası taşımaları düşünmemiz gerekir. Nitekim İstanbul 3. Havalimanı fikri böyle ortaya çıktı." diye konuştu.

HAVALİMANININ YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Arslan, Üçüncü Havalimanı inşaatının yüzde 70'inin tamamlandığını ve projenin ilk bölümünün 29 Ekim 2018'de hizmete açılacağını aktardı.

200 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

2023'e kadar da adeta 18 pistin olduğu bir havalimanıyla 200 milyon yolcuya hizmet edebileceklerini söyleyen Bakan Arslan, bunları da akıllı ulaşım sistemleri marifetiyle, trafik tıkanıklığı olmadan sürücünün yönlendirebildiği sistemlerle de donatacaklarını belirtti.