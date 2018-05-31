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Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 90'ı tamamlandı

29 Ekim'de açılması planlanan Üçüncü Havalimanı havadan görüntülendi.

İHA | 31.05.2018 - 15:45..
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3. Havalimanı inşaatı çalışmalarında Ana Terminal binası çatısı tamamlanırken, ince işçiliği kalan çatı montajında işçiler çalışmaya devam ediyor. Birinci kısmın büyük çoğunluğu tamamlanan havalimanının uçaklar için yapılan hangarların iskeleti havadan çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 90'ı tamamlandı

YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı inşaatının yüzde 90,5'i tamamlandı. Havalimanı inşaatında gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde Ana Terminal binasının çatısını tamamlanarak kapatıldığı görüldü.

Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 90'ı tamamlandı VİDEO

Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 90'ı tamamlandı

DEV HANGARIN İSKELETİ ORTAYA ÇIKTI

İnce işçiliği kalan çatıda işçiler yürürken çatıya zarar vermemek için tahta bloklar kullanıyor. Uçaklar için yapılan dev hangarların iskeleti de ortaya çıktı.

Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 90'ı tamamlandı- FOTO GALERİ

Uçakların yolcuların transferinde kullandığı körüklerin çoğu yerleştirildi. Yer trafiğine yardımcı olacak kulenin üzerinde dalgalandırılan Türk Bayrağı büyük beğeni topladı.

ERDOĞAN 22 HAZİRAN'DA ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NA İNECEK

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Haziran günü uçağıyla yeni havalimanına ineceği açıklandı.

Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 90'ı tamamlandı

ALANLARIN AYDINLATMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Uçakların hangar dışında park edecekleri alanları aydınlatması için kırmızı beyaz direkler yerleştirildi. 29 Ekim’de açılması planlanan 3’üncü Havalimanı’nda çalışmalar devam ederken, bazı bölümlerde çalışmaların yavaş ilerlediği görüldü.

Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 90'ı tamamlandı

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