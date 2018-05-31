3. Havalimanı inşaatı çalışmalarında Ana Terminal binası çatısı tamamlanırken, ince işçiliği kalan çatı montajında işçiler çalışmaya devam ediyor. Birinci kısmın büyük çoğunluğu tamamlanan havalimanının uçaklar için yapılan hangarların iskeleti havadan çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı inşaatının yüzde 90,5'i tamamlandı. Havalimanı inşaatında gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde Ana Terminal binasının çatısını tamamlanarak kapatıldığı görüldü.

Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 90'ı tamamlandı VİDEO

DEV HANGARIN İSKELETİ ORTAYA ÇIKTI

İnce işçiliği kalan çatıda işçiler yürürken çatıya zarar vermemek için tahta bloklar kullanıyor. Uçaklar için yapılan dev hangarların iskeleti de ortaya çıktı.

Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 90'ı tamamlandı- FOTO GALERİ



Uçakların yolcuların transferinde kullandığı körüklerin çoğu yerleştirildi. Yer trafiğine yardımcı olacak kulenin üzerinde dalgalandırılan Türk Bayrağı büyük beğeni topladı.

ERDOĞAN 22 HAZİRAN'DA ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NA İNECEK

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Haziran günü uçağıyla yeni havalimanına ineceği açıklandı.

ALANLARIN AYDINLATMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Uçakların hangar dışında park edecekleri alanları aydınlatması için kırmızı beyaz direkler yerleştirildi. 29 Ekim’de açılması planlanan 3’üncü Havalimanı’nda çalışmalar devam ederken, bazı bölümlerde çalışmaların yavaş ilerlediği görüldü.