taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.766
USD
3,8373
EURO
4,5437
ALTIN
155,94
PETR
63,9100

Üçüncü kez alkollü yakalanan sürücü: Vatan haini miyiz

Konya’da polisle yaşanan kovalamaca sırasında yola barikat kuran polis aracına çarpan alkollü sürücü, "Vatan haini miyiz, ben de askerlik yaptım" diyerek kendini savundu.

İHA | 20.12.2017 - 10:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Konya' Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi Adliye kavşağında saat 02.00 sıralarında bölgede devriye gezen polis ekipleri, Piri Esat Caddesi’nde durumundan şüphelendiği 42 HY 508 plakalı hafif ticari aracı durdurmak için ’dur’ ihtarında bulundu.

Üçüncü kez alkollü yakalanan sürücü: Vatan haini miyiz

KAÇMAYA BAŞLADI

Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca başladı. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca Kerimler Caddesi, Çimenlik Caddesi ve Akabe Mahallesi’ndeki çeşitli sokaklarda devam etti. Kaçan aracı durdurmak için çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi.

BARİKAT KURULDU

Kaçan sürücü, kendisini durdurmak için yola barikat kuran polis aracına çarptıktan sonra kaçışını sürdürdü. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç, polislerin kurduğu barikatla Adana Çevre Yolu Caddesi Adliye kavşağında durduruldu.

"VATAN HAİNİ MİYİZ"

Araçtan indirilerek etkisiz hale getirilen sürücü Gökhan G.’nin (28) üzerinde ve araçta arama yapıldı. Bu sırada alkolü ölçülmek istenen ve polise güçlük çıkaran sürücü Gökhan G.’nin "Vatan haini miyiz, ben de askerlik yaptım" demesi dikkat çekti.

Üçüncü kez alkollü yakalanan sürücü: Vatan haini miyiz VİDEO

3. KEZ YAKALANDI

Güçlükle yapılan alkol ölçümünde sürücü Gökhan G.’nin 200 promil alkollü olduğu belirlendi. Üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek ve maddi hasarlı kazaya karışmaktan 5 bin 700 lira idari para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi.

Sürücü Gökhan G., işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Okul duvarlarına resim yaparak cezasını çekiyor
Ankara'da çeşitli suçlardan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Hasan Kahraman, kalan bir yıllık cezasını okul duvarlarına resim yaparak çekiyor.
'Güven Timleri' artık metrobüste de görev başında
Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan'ın talimatıyla metrobüste de göreve başlayan 'Güven Timleri', ilk görevlerinde yolcunun parasını çalan hırsızı tespit ederek gözaltına aldı.
İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir etabı görüntülendi
İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bağlantı kısmında bulunan viyadüklerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Yunan Bakanın provokasyonu: Gelin alın adaları
Yunanistan Savunma Bakanı haddini aştı. 'Ege'deki adalarımız işgal altında' diyen Kılıçdaroğlu'na 'gel de al' cevabını verdi. Tarihte de benzer bir durum yaşanmış, 'gel demiştin geldik' denilmişti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

375
Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

89
Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

145
Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

89
ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

110
İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

10
Türkiye'nin sondaj çalışmaları Yunan medyasında

Türkiye'nin sondaj çalışmaları Yunan medyasında

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM