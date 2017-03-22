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Uçurum pozu Gülek Kalesi'nin ününü artırdı

Mersin Gülek Kalesi'nde bulunan uçurum kenarı fotoğraf çekmek isteyen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

22.03.2017 - 16:21
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gülek Kalesi, uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Uçurum pozu Gülek Kalesi'nin ününü artırdı

Fotoğraflarıyla ünü artan Gülek Kalesi, konumu itibarıyla "Torosların damı" olarak adlandırılıyor.

Uçurum pozu Gülek Kalesi'nin ününü artırdı

Normalde alçakta bulunan nokta, fotoğraf çekiminde, aşağı bölüm gösterilmediği zaman, uçurumun kenarında durulduğu hissi uyandırıyor.

Uçurum pozu Gülek Kalesi'nin ününü artırdı

Kadrajlamayla "uçurumun kenarında bir kayada oturulup aşağıdaki otobanın izlendiği" görüntüsü verilen fotoğrafların çekilebildiği bölgenin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

Uçurum pozu Gülek Kalesi'nin ününü artırdı


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