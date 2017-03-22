Uçurum pozu Gülek Kalesi'nin ününü artırdı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gülek Kalesi, uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.
Fotoğraflarıyla ünü artan Gülek Kalesi, konumu itibarıyla "Torosların damı" olarak adlandırılıyor.
Normalde alçakta bulunan nokta, fotoğraf çekiminde, aşağı bölüm gösterilmediği zaman, uçurumun kenarında durulduğu hissi uyandırıyor.
Kadrajlamayla "uçurumun kenarında bir kayada oturulup aşağıdaki otobanın izlendiği" görüntüsü verilen fotoğrafların çekilebildiği bölgenin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.