Uçurum pozu Gülek Kalesi'nin ününü artırdı

Mersin Gülek Kalesi'nde bulunan uçurum kenarı fotoğraf çekmek isteyen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kasık fıtığı ameliyatı olan Burak Yılmaz'ın Fatih Terim'e haber vermeden operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 3'üncü tüneli olacak Eğribel Tüneli'nin yüzde 50'sinin inşası sonlandı.

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Hayırcı Mimarlar Odası'na üyelerden tepki

TMMOB'ye üye bir grubun düzenlediği 'hayır' eylemi, karşıt görüşlü başka bir TMMOB üyesi grup tarafından protesto edildi.