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Uçuruma kayan kamyondan son anda kurtuldu

Artvin'de hafriyat yüklü kamyon kayarak uçuruma düşerken, son anda kamyondan atlayan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İHA | 13.01.2018 - 19:39..
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Yeni Mahalle’de Ali Saraç (32) yönetimindeki 08 K 1181 plakalı kamyon, hafriyat boşaltıldığı sırada toprak zeminin kayması sonucu uçuruma sürüklendi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Aracın sürücüsü Ali Saraç son anda kamyondan atlayınca kazadan yara almadan kurtuldu. Yaklaşık 500 metre sürüklenen ve çamura saplanan kamyonu bulunduğu yerden çıkartmak için olay yerine vinç ve iş makineleri getirildi.

Uçuruma kayan kamyondan son anda kurtuldu

KAMYON TOPRAĞA SAPLANDI

Saatlerce süren kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince kamyon saplandığı yerden çıkartılamadı.

Havanın kararmasıyla daha da zor bir hal alan kurtarma çalışmalarına ara verildi. Kurtarma çalışmaları yarın Rize’den gelmesi planlanan daha büyük bir vinçle devam edecek.

Uçuruma kayan kamyondan son anda kurtuldu



Uçuruma kayan kamyondan son anda kurtuldu




Uçuruma kayan kamyondan son anda kurtuldu



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